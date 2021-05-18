Regülasyon ne demek? Regülasyon nedir? Regüle etmek ne demek?
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Regülasyon ne demek? Regülasyon nedir? Regüle etmek ne demek?

Regülasyon ne demek? Regülasyon nedir? Regüle etmek ne demek?
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Sektörün bağımsız düzenleyici kurum tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Özellikle ABD'de doğal tekeller konusunda kabul gören yaklaşım regülasyondur. Devletin denkliği sağlamak amacıyla birey veya örgütlere uyguladığı ve yaptırımlara bağladığı sınırlamalar olarak da tanımlanmaktadır. Peki, Regülasyon ne demek? Regülasyon nedir? Regüle etmek ne demek?

Sektörün bağımsız düzenleyici kurum tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Özellikle ABD'de doğal tekeller konusunda kabul gören yaklaşım regülasyondur. Devletin denkliği sağlamak amacıyla birey veya örgütlere uyguladığı ve yaptırımlara bağladığı sınırlamalar olarak da tanımlanmaktadır. Peki, Regülasyon ne demek? Regülasyon nedir? Regüle etmek ne demek? İşte detaylar haberimizde...

REGÜLASYON NE DEMEK?

Regülasyon, Özel sektör ve kamu teşebbüslerinin faaliyetlerini yürütüş tarzlarını kontrol altında tutma amacıyla konulan kurallar diye ifade edilebilmektedir. Regülasyon devlet kadar eski bir olgudur.

Düzenleme anlamına da gelen regülasyon, tam rekabetin olmadığı sektörlerde, doğal tekellerin yarattığı olumsuzlukların giderilmesi ve ekonomik etkinliğin sağlanabilmesi, devletin piyasa aksaklıklarının giderilebilmesi için çeşitli kurumları eliyle bu piyasalara müdahale etmek amacıyla geliştirdiği yöntemler olarak da tanımlanabilmektedir.

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