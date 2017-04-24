Refüjdeki Ağaca Çarpan Otomobilde Anne Öldü, Kızı Yaralandı

ISPARTA'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada Ümran Altıntaş öldü, kızı ile birlikte 2 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında İstanbul yolunda meydana geldi. Ümran Altıntaş yönetimindeki 15 DA 799 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç refüje çarptı. Kazada Ümran Altıntaş öldü, kızı Zeliha Altıntaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mediha Durak yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ihbar üzerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Zeliha Altıntaş Isparta Şehir, Mediha Durak ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ümran Altıntaş'ın cenazesi de Keçiborlu'ya bağlı Senir Beldesi'nde toprağa verildi.



- Isparta