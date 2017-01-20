Reflü Ameliyatına Giren Gencin Hayatını Kaybettiği İddiası

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "özel hastanede reflü ameliyatına giren gencin hayatını kaybettiği" iddiaları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, medyada, "Özel hastanede reflü ameliyatına giren genç hayatını kaybetti" başlığıyla haberlerin yer aldığı anımsatıldı.



Bu haberler üzerine Akdağ'ın talimatıyla Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığınca soruşturma başlatılacağı bildirilen açıklamada, "Haberlerdeki iddialar yakinen takip edilmektedir. Ayrıca olay adli mercilere intikal ettirildiğinden adli soruşturma da devam etmektedir. Yapılan soruşturma sonucunda gerekli idari ve yasal işlemler uygulanarak, kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.