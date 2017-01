Referansla 293 Milyon TL'lik İş Hacmi

Katılımcılarına yeni iş bağlantıları için fırsatlar sunan organizasyonun Türkiye ayağı, şimdiye kadar üyelerinin yaptığı 58 binin üzerinde iş yönlendirmesi ile 293 Milyon TL'yi aşan iş hacmine ulaştı.

Günümüzde iş yapış biçimleri ve araçları ne kadar değişirse değişsin kurumların birbirine olan itimadı hala referans ile şekilleniyor. Şirketler birlikte çalışma kararı almadan önce muhakkak daha evvel yaptığı çalışmaları ve geri dönüşleri inceliyor. Bu nedenle referans pazarlamasının önemi ve değeri her geçen gün artıyor.

Referans pazarlamasının mucidi BNI (Business Networking International), bu bakış açısını katma değeri yüksek bir iletişim modeli haline getiriyor. Dünyanın en büyük iş organizasyonu olarak tanımlanan BNI, 1985 yılından bu yana oluşturduğu referans pazarlaması modeli ile binlerce profesyonelin ve kurumun networkünü genişletmesini sağlıyor. Şu anda 73'den fazla ülkede 847 franchise bölgesi ve 210 bini aşkın üyesi bulunan BNI, 2016 yılsonu itibariyle 8,8 milyon adet iş yönlendirmesi ve 11,2 milyar doları aşan bir iş hacmi sağlamış durumda. BNI Global, 2009 yılından bu yana ise yaklaşık 66 milyar dolarlık iş hacmi oluşturdu.

Ülkemizde ise 2012 yılından bu yana varlık gösteren BNI, hızla büyüyor. Türkiye'deki iş dünyasına yeni bir soluk getiren BNI Türkiye, 15 grup ve 570'in üzerinde üyesi ile çalışmalarını sürdürüyor. 2016 yılında İstanbul'daki gruplarıyla 672 toplantı düzenleyen organizasyon, üyelerine 210 saati aşkın eğitim verdi. BNI toplantıları, 2016 yılında 4 bin 225 iş sahibini misafir olarak ağırladı.

60 bine yakın iş yönlendirmesi…

Daha ilk yılında "dünyadaki en hızlı büyüyen ülke" unvanına sahip olan BNI Türkiye, şimdiye kadar yaptığı 58 binin üzerinde iş yönlendirmesi ve 293 Milyon TL'yi aşan değerdeki iş hacmiyle, hatırı sayılır bir başarı yakaladı.

BNI Türkiye Ülke Direktörü Ayşe Aslan; "BNI, 'Business Networking'in babası olarak bilinen Dr. Ivan Misner tarafından 1985 yılında ABD'de kuruldu. Dünyanın en büyük iş organizasyonu BNI, üyelerini kendi geliştirdiği bir pazarlama metodu olan 'referans pazarlaması' ile tanıştırıyor.

Dünyada bu metodu uygulayan tek organizasyon olan BNI, ofisinin bulunduğu her ülkede 'business networking' ve 'referans pazarlaması' kavramının yerleşmesi için çalışıyor" dedi.

Referans pazarlamasını, özel bir iş ilişkisi kurma metodu olarak tanımlayan ve bu metot ile 2016 yılında 26 binin üzerinde iş yönlendirmesi ve 36 Milyon TL'nin üzerinde iş hacmi sağladıklarına dikkat çeken Aslan, "Aslında bu sisteme iş ilişkisi kurma, yönetme ve sonuçlar üretme uygulaması olarak da bakabiliriz. 2016 yılında ülkemizde daha fazla iş sahibi BNI ile iş yapmayı tercih etti. Nedenini ise şu araştırmamız net olarak ortaya koyuyor. 20 ülkede yaptığımız bir araştırmada 12 bin iş sahibine 'Müşterileriniz size nereden geliyor?' diye sorduk. Araştırmaya katılanların yüzde 98'i işimi referanslarımdan alıyorum cevabını verdi. Yani 100 iş sahibinin 98'i: 'İşimi müşterilerimin yönlendirdiği diğer kişilerden, çevremden, tanıdıklarımdan ve beni tanıyanlardan alıyorum' diyor. Peki, 'Bu iş yönlendirme kaynaklarına ulaşmak için bir stratejiniz var mı?' diye sorduğumuzda ise, sadece yüzde 3'ünün bu konuda bir çalışma yaptığını tespit ettik. Araştırma özetle şunu gösteriyor: Dünyanın neresine giderseniz gidin, herkes referansla iş yapıyor. Güvendiği, tanıdığı kişilerle çalışmayı tercih ediyor. Türkiye'de ise bu durum daha sık görülüyor. Sonuçta güven duygusunun son derece hasarlı olduğu ülkemizde güvenilir iş sahiplerini bir arada tutmayı ilke edinen BNI'ın önemi giderek artıyor" dedi.

BNI'in Türkiye'de özellikle KOBİ'lere muazzam faydalar sağladığını anlatan Aslan, "BNI'in KOBİ'lere büyük destek olduğunu düşünüyorum. BNI, tüm dünyada ve Türkiye'de, özellikle KOBİ'lere ve yalnız iş sahiplerine kendilerini eşit bir şekilde ifade edebilecekleri, bir ortam sunuyor. Müşterileri dışında hayatı boyunca işini başka bir topluluğa anlatma imkânı bulamayan KOBİ'ler, BNI'da hem iş çevrelerini büyütüyor, hem de kendilerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda işlerini nasıl geliştireceklerine ilişkin yol haritası sunan çok kıymetli eğitimler alıyorlar. BNI'ın birçok iş sahibinin iş yapış şeklini olumlu yönde değiştirdiğine gözlemliyorum. Üyeler arasında, her gün daha çok sayıda başarı örneğimiz oluyor" dedi.

BNI sistemi nasıl işliyor?

BNI, günümüz iş dünyasında her işletmenin kendini geliştirmesi için önemli bağlantılar sunan bir platform. Üye kabulü ise ancak sunulan iş referansları, mülakat ve grupların üyelik komitelerinin onayı ile gerçekleşebiliyor. Üye adayının üç yıllık bir sektör deneyimi, şirketinin en az iki yaşında olması gerekiyor. BNI üyelik sözleşmesinde yer alan üye taahhütleri ve etik davranış kuralları her iki tarafça da onaylandığı takdirde, BNI'a katılım sağlanıyor. Her üyenin kendi çalışma gruplarına yönelik sorumlulukları bulunuyor. Tüm üyelerin her hafta düzenlenen toplantılara katılması ya da vekil göndermesi gerekiyor. Gruplarına nitelikli iş yönlendirmesi yapmaları ve ziyaretçi getirmeleri de diğer kurallardan bazıları.

Tüm dünyadan BNI üyeleri "BNI Connect" adını verilen özel bir sistem üzerinden birbirine bağlanıyor. Örneğin; Türkiye'deki bir işletme sahibi Almanya'da bir avukata, veterinere, mühendise ya da iç mimara ihtiyaç duyduğunda sistem üzerinden yaptığı bir arama ile BNI referanslı onlarca kişiye ulaşabiliyor. Böylece BNI üyeleri dünyanın farklı noktalarındaki iş sahiplerine iş yönlendirebiliyorlar; bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak ihracat yapabiliyorlar.