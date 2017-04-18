Referandumun İptali İçin Bir Araya Geldiler

ANKARA'da toplanan bir grup referandumda oy kullanılması ve sayılmasında usulsüzlükler yaşandığını belirterek 16 Nisan referandumunun iptal edilmesini istedi. Sakarya Caddesi üzerinde bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası üyeleri referandum sonuçlarını protesto etti. 'Geleceğimizi Emeğimizi Çalanlara Geçit Vermeyeceğiz', 'Bağımsızlık Benim Karakterimdir', 'Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam' dövizleri açan grup üyeleri, 'Baskılar Bizi Yıldıramaz' sloganları attı. Grup etrafında Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, eylem yapılan bölgeye giren herkes polis tarafından arandı. Grup adına konuşan KESK Şubeler Platformu dönem sözcüsü Devrim Kahraman, hayır kampanyası yürütenlerin çeşitli yöntemlerle engellendiğini, gözaltına alındığını ve saldırıya uğradığını ifade ederek, bunların yanında seçim günü, gizli oy açık sayım ihlali, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması, seçim bölgelerinde müşahitlere ve tarafsız gözlemcilere yönelik baskılar, muhalif partilerin sandık kurulu görevlilerinin YSK tarafından kabul edilmemesin meşru bulmadıklarını ifade etti. Yapılan açıklamaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.