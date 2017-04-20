Referandumu Sabote Hazırlığındaki Deaş Şüphelileri Adliyede (2)
3'Ü TUTUKLANDIİzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda, referandumu sabote etme hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen 19 kişiden 10'u savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, tutuklanmaları...
3'Ü TUTUKLANDI
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda, referandumu sabote etme hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen 19 kişiden 10'u savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 kişiden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.
İZMİR,