Referandumdan Sonra Konuşan Erdoğan'ın Üzerinde Uğurlu Ceketi Vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumun resmi olmayan sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. Tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz" dedi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından Huber Köşkü'nde toplanan vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Bazıları kendilerini buğday ambarında görüyor. Atı alan Üsküdar'ı geçti" şeklinde konuştu.

UĞURLU CEKETİNİ GİYDİ

Erdoğan'ın yapmış olduğu bu konuşmalarda üzerindeki ceket dikkat çekti. Daha önceki seçim zaferlerinde giydiği ve "uğurlu ceket" olarak nitelendirilen ceketini giyen Erdoğan, siyasi arenadaki geleneneğini de devam ettirdi.

işte Erdoğan'ın basın toplantısında kareler;