Referandumdan Sonra İlk Kez Görüştüler

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.



Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yıldırım ile Bahçeli, gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek. Bahçeli, saat 11.56'da köşke geldi.



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