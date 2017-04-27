Referandumdan 'Evet' Çıkmasını Çiğköfte Dağıtarak Kutladı

Malatya'da bir esnaf, referandumda 'evet' sonucu çıkması nedeniyle vatandaşlara çiğköfte dağıttı.



Malatya İnönü Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasının sahibi tarafından, 16 Nisan'da referandumda 'evet' sonucu çıkması nedeniyle vatandaşlara çiğköfte dağıtıldı. Etkinlik, 'Malatya reisine sahip çıktı, bize de bu coşkuyu kutlamak düştü' sloganı ile gerçekleşti.



Türkiye'nin 'evet' kararı vermesi ile mutlu olduklarını dile getiren mağaza sahibi Esranur Filinte, "Malatya halkımız reisine sahip çıktı, evet dedik kazandık. Bu heyecanı bize yaşattığı için, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, ayrıca teşkilatımıza ve Malatya halkımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Kemal Deniz ise "Bugün, şehrimizin tanınmış güzide isimlerinden Esranur Filinte hanımefendi, reisin başarılı çalışması ve Türkiye'nin yeni sisteme geçişini kutlamak amacıyla, 'evet'in Malatya'da yüzde 70 çıkmasından sonra, böyle bir organizasyon yapmış. Biz de burada bulunmaktan şeref duyuyoruz. Türkiye'nin yeni sistemde mutlaka dünya ülkelerinde hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz, reisin önderliğinde. Bu nedenle Esra hanımı kutluyorum, dostlarımız bir araya getirdi ve Malatya'nın şerefli bir noktada olduğunu buradan yeniden vurgulamış olacak" şeklinde konuştu. - MALATYA