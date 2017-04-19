Referandumdan Çıkan Sonuç Rus Turistlerin Türkiye Talebini Etkilemedi
RST Başkan Yardımcısı Barzıkin, anayasa değişikliği referandumunda çıkan sonucun Rus turistlerin Türkiye taleplerinde ciddi bir düşüşe yol açmadığını kaydetti.
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, anayasa değişikliği referandumunda çıkan sonuçların Rus turistlerin Türkiye taleplerinde ciddi bir değişikliğe yol açmadığını belirtti.
Sputnik'e mülakat veren Barzıkin, "Referandum sonuçlarının, Rusya'da bu popüler turizm destinasyonuna olan talebi nasıl etkileyeceğini değerlendirmek için henüz erken. Türkiye'de yönetim sisteminin değişmesi, Türkiye'ye olan turist akınını etkilemeyecek ancak protestolar ve sosyal-siyasi istikrarsızlıklar riskleri artırabilir" dedi.
"TURİZM BÖLGELERİNDE HİÇBİR İSTİKRARSIZLIK GÖRÜLMEDİ"
"Şu an itibarıyla turizm bölgelerinde hiçbir istikrarsızlık görülmedi. Eğer bundan sonra da görülmezse, mayıs bayramlarından sonra Türkiye talebindeki artış devam edecek" diye devam eden Barzıkin, istikrarsızlık halinde ise farklı destinasyonlara yönlenme olabileceğinin altını çizdi.
"RUS TURİSTLERİN ENDİŞELENMESİ İÇİN BİR GEREKÇE YOK"
Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Turizm Ajansı'ndan (Rosturizm) Türkiye'deki duruma ilişkin herhangi bir uyarı gelmediğine de dikkat çeken Barzıkin, şu anda Rus turistlerin endişelenmesi için bir gerekçe bulunmadığını kaydetti.
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