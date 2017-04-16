Referandumda Oy Verme İşlemi Başladı

Referandumunda oy verme işlemi Doğu bölgemizdeki 32 ilde saat 07.00'de başladı. Diğer illerde ise oy verme saat 08.00'de başlayacak.

DOĞU İLLERİNDE OY VERME İŞLEMİ 16.00 İTİBARİYLE BİTECEK

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için 55 milyon 319 bin 222 seçmen, ülke genelinde 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Saat 07.00'da oy verme işleminin başladığı illerde sandıklar saat 16.00'da, saat 08.00'de oy verme işleminin başladığı illerde ise saat 17.00'de kapanacak ve tasnife geçilecek.

BİRÇOK YERDE SEÇMEN ERKENDEN SANDIĞA GELDİ

Oy vermenin başladığı illerden bildirdiği haberlere göre birçok yerde seçmen erkenden sandığa geldi ve oy verme işleminin başlamasını bekledi. Bazı yerlerde ise sandık başlarının tenha olması dikkati çekti.

TÜM YURTTA GÜVENLİK HAD SAFHADA

Seçimlerin olaysız geçmesi için tüm yurtta geniş güvenlik önlemleri alındı.