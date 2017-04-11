Referandumda Oy Kullanmayın' Çağrısı Yapan 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de, 'referandum da oy kullanma, müşriklerden olma' yazılı el ilanları dağıtan 2 kişi yakalandı.



9 Nisan'da saat: 16.00 sıralarında Gevhernesibe Mahallesi Park Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 yaşındaki O.K. ile 19 yaşındaki E.E., 'referandum da oy kullanma, müşriklerden olma' yazılı A4 kağıdı boyutunda el ilanlarını dağıttıklarını tespit etti. Polis ekipleri, O.K. ve E.E.'yi yakaladı.



İki şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KAYSERİ