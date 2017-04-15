Referandumda İstanbul'da 33 Binden Fazla Polis Görev Yapacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada İstanbul'da görev yapacak polis sayısı açıklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Halk Oylaması ile ilgili olarak İlimiz genelinde polis sorumluluk bölgesinde oy kullanma işlemi; 39 İlçe, 1.669 Sandık Alanı ve 25.864 Sandıkta yapılacaktır.

Halk Oylaması'nın güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla; oy pusulalarının oy verme işleminin yapılacağı sandık alanlarına sağlıklı bir şekilde getirilmesi, hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan seçmenlerin oylarını hür iradeleri ile kullanabilmeleri, sayım ve döküm işlemine başlanılması, kâğıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması, sayıma ilişkin torbaların oy toplama merkezlerine nakli ve teslimi süreçlerinde 33.582 personelimiz görev alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.