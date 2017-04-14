Referandumda İstanbul'da 33 Bin 582 Polis Görev Yapacak

Pazar günü gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandum una ilişkin alınan güvenlik önlemlerinde İstanbul'da 33 bin 582 polis görev yapacak.



16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandum una ilişkin alınan güvenlik tedbirleri belirlendi. Buna göre İstanbul'da 39 ilçede, bin 669 sandık alanı ve 25 bin 864 sandıkta yapılacak referandum seçimi için alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında bütün kolluk kuvvetlerinin izinleri iptal edildi, zorunlu haller dışında tamamı görev başına çağrıldı. Referandum günü İstanbul'da 33 bin 582 polis görev yapacak. Polis, halk oylamasının güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla; oy pusulalarının oy verme işleminin yapılacağı sandık alanlarına sağlıklı şekilde getirilmesi, baskı ve yönlendirme altında kalmadan seçmenlerin oylarını hür iradeleri ile kullanabilmeleri, sayım ve döküm işlemine başlanılması, kağıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması, sayıma ilişkin torbaların oy toplama merkezlerine nakli ve teslimi süreçlerinde görev alacak. - İSTANBUL