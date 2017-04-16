Referandumda İlk Oylar Sandığa Atıldı
Türkiye, anayasa değişikliğini oylamak için sandığa gidiyor.
Türkiye, anayasa değişikliğini oylamak için sandığa gidiyor. Yaklaşık 55 milyon seçmenin sandığa gideceği referandum için oy verme işlemleri, bazı illerde başladı.
Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması başladı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararına göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemleri saat 07.00 itibariyle başlarken, saat 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta 55 milyon 319 bin 222 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yurtdışında oy verme işlemleri ise 9 Nisan itibariyle sona erdi.
Referandumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ankara'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da oy kullanacak. - ANKARA