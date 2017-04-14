Referandumda 'Hayır' Çıkarsa Kendisiyle Bahse Girene 2 Dairesini Verecek

Referanduma sayılı günler kala, partiler ve vatandaşlar evet-hayır yarışına girerken, Eskişehir'de bir vatandaş 'Hayır' çıkması halinde kendisiyle bahse girecek kişiye iki dairesini vereceğini belirtti.



Eskişehir'de yaşayan ve müteahhitlik yapan Cevdet Kılıç adlı vatandaş, sosyal medya hesabından "Ben diyorum evet çıkacak, hayırcılar diyor Hayır çıkacak, ben de nerede öyle delikanlılar, eğer Türkiye geneli Hayır çıkarsa 2 daire veriyorum. Var mı cesareti olan, iddia eden gelsin" diyerek kendisine ait dairelerin fotoğrafı paylaştı. Cevdet Kılıç, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasında 'evet' çıkacağını ama 'hayır' çıkması halinde Fatih Mahallesi'ndeki apartmanındaki 2 dairesini kendisiyle bahse giren kişiye vereceğini söyledi.



Referandumda Türkiye genelinde evet çıkacağını belirten Cevdet Kılıç, "Herkes kalkıp bir şeyler söylüyor. Biz diyoruz ki AK Parti'liler olarak Türkiye genelinde 'Evet' çıkacak ama maalesef Türkiye düşmanları dediğimiz, Türkiye karşıtları dediğimiz birtakım insanlarla bunun mücadelesi veriyoruz. Onlar da 'Hayır' diyorlar. Hayır çıkacak diye iddia ediyorlar. Ben de diyorum ki sizin liderleriniz boş konuşuyor, siz de liderlerinizin boş konuştuğu laflara itibar ediyorsunuz. Liderleriniz lafıyla hareket ediyorsunuz. Öyle boş konuşmayla, boş lafla iş olmuyor diyor. Biz de diyoruz ki 'Onlar konuşur AK Parti yapar' sloganıyla, biz AK Parti'liler sadece konuşmakla kalmıyoruz, icraat yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz iki tane dairemizi Türkiye genelinde 'hayır' çıkarsa hibe ediyoruz" dedi.



"Hayırseverler, hayırseverliğinizi bekliyoruz"



Hayırcılara da seslenen ve "Evet çıkması halinde hayırcılar da bir şey vaat edecek mi" diye soran Kılıç, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Meral Akşener, sayın hayırcılar, siz de var mısınız? Biz iki tane daire veriyoruz. Siz ne veriyorsunuz. Verin de vatandaşı sevindirelim. Hayır seven arkadaşlar, siz diyorsunuz ya, biz hayırseveriz, hayır diyeceğiz. Buyurun siz de 'Hayırlara' katılın, hayırseverseniz hayırseverliğinizi bekliyoruz. Türkiye genelinde 'Hayır' çıkarsa, 'Evet' çıkarsa siz de buna katılıyor musunuz? Siz de veriyor musunuz?" şekilde konuştu.



"Türkiye'nin geleceği için evet"



Türkiye'nin geleceği için 'Evet' oyu kullanacağını belirten Cevdet Kılıç, "Güçlü Türkiye, güçlü yarınlarımız için, Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, yapılanların devam için, biz Türk milleti olarak, Türk halkı olarak evet diyoruz. 'Hayır' diyenler, İsrail, Amerika, Avrupa'nın birçok ülkesi, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere bunlar Türkiye'ye karşı 'Hayır' diyor, siz hayır diyeceğinize, gelin bir bayrak altında birleşelim, hep birlikte 'Evet' diyelim. Bütün dünyaya karşı 'evet'" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR