Referandumda Görevli Memurlar 'Sandık Yemini' Etti

İstanbul'da anayasa değişikliği referandum u için sandık başına gelen görevli memurlar, hazırlıkları tamamladı. Memurlar, görevlerine başlamadan önce "sandık yemini" etti.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandum unda görevli memurlar, sabah erken saatlerinde okullara geldi. Sandık başında yapılan hazırlıkların adından oy verme işlemine geçilmeden önce "sandık yemini" edildi.



Sandık görevlileri, "Hiç bir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirtilmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti.



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