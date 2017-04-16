Düğün Günü Referanduma Denk Gelen Genç Kadın, Oy Kullanmaya Gelinliğiyle Geldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde düğünü referandum gününe denk gelen Fadime Demirel, törenin ardından gelin arabasıyla okula gelerek oyunu kullandı.

BABA EVİNDEN ÇIKIP SANDIĞA GİTTİ

Kutluhallar köyündeki gelin alma töreninden sonra genç çiftten gelin Fadime Demirel, iki heyecanı birlikte yaşadı. Damat İsmail Demirel, eşi Fadime Demirel'i baba evinden alır almaz oy kullanmak için sandık başına götürdü.

"GELİNLİĞİMLE OY KULLANMAK HEYCANLANDIRDI"

Evlilik kararlarını çok önceden aldıklarını söyleyen gelin Fadime Demirel,"Yuva kurduğum bu güzel günde gelinliğimle referandumda oy kullanmak bana ayrı bir heyecan kattı. Bu benim hayatımda güzel bir anı olarak kalacak. Oyumu kullandım, artık eşimle birlikte Manisa'daki evimize gideceğiz. Çünkü eşim oyunu orada kullanacak'" diye konuştu.

