Referandumda 'Evet' Sözüne Çibörek İkramı

Eskişehir'de AK Parti Evet Bürosu'nda, vatandaşlara referandum da 'Evet' sözüne çibörek ikramı yapıldı.



Referanduma bir haftadan az bir süre kala 'Evet' ve 'Hayır' cephelerinde yoğun çalışmalar, etkinlikler ve kampanyalar devam ediyor. Eskişehir'de AK Parti Evet Bürosu'nda yapılan 'Evet' etkinliği vatandaşların adeta ilgi odağı oldu. Etkinlikte, referandum da 'Evet' diyecek olan insanlara kentin ünlü yiyeceği olan çibörek ikramı yapıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasında 'Evet' sözleri verildi. Ayrıca çibörek dağıtımı esnasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, zaman zaman tartışmalar da yaşadı.



"Kim evet diyorsa gelsin çibörek var bizden"



Yapılan etkinlik hakkında konuşan 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Eskişehir milletvekili adayı olan Yetkin Tetik, "16 Nisan 2017'de yapılacak olan referandum da, tabii ki halk arasında 'Evet', 'Hayır' diye geçiyor. Biz 'Evet' diyoruz, hatta şunu yapıyoruz, Eskişehir'in ünlü çiböreğini evet diyen herkese ikram ediyoruz. Hayır diyenlere de ikram ederiz tabii bir sıkıntımız yok. Burada evet ofisimizde, 18 maddenin kalkanlarla yeni gelenler arasındaki farkları anlatıyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz, biz de bu işe nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük bu şekilde yapıyoruz. Çeşitli gün ve aralıklarla bu etkinlikleri yapıyoruz. Kim evet diyorsa gelsin çibörek var bizden. Hayır diyenlere de var ama tabii ki medeni kurallar çerçevesinde tartışacağız birbirimizi ikna edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl diyor, 'Evet diyenler ne kadar saygınsa, hayır veren de o kadar saygın.' Bizim için önemli olan ülkemizin refahı, mutluluğu. İnşallah 16 Nisan'da Eskişehir'den de çok ciddi anlamda bir evet patlaması olacağına inanıyoruz, Türkiye genelini yakalayacağız. Vatandaşlarımız da bizi yanlış bırakmıyor onlara da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Eskişehir'in tanıtımında lokomotif rolü gören çibörek, etkinliğin bir parçası oldu"



Çibörek dağıtımında bulunan vatandaşlardan Cengiz Topel Özmutlu, Türkiye'nin geleceğinin oylanacağına burgu yaparak, "Türkiye'nin geleceği, çocuklarımızın geleceği oylanacak. Türkiye'nin geleceğine evet diyen dostlarla beraber olmak biz ayrıca mutlu ediyor. Güzel ve coşkulu bir etkinlik, burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Eskişehir'in tanıtımında lokomotif rolü gören çibörek, hepimizin özlemle beklediği etkinliğin bir parçası oldu. Severek, arzu ederek bu kalabalığın içerisinde her türlü meşakkata rağmen büyük bir güzellik oldu" şeklinde konuştu.



