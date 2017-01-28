Referandumda "Evet"E Şiirli Destek

Turgutlu ilçesinde yaşayan mali müşavir Beycan Kurtvuran, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumdan "Evet" çıkması için vatandaşlara yazdığı "Evet'e Davet" şiiriyle çağrıda bulundu.



AA muhabirine açıklama yapan 52 yaşındaki Kurtuvan, uzun yıllardır şiir yazdığını belirterek bu sefer anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum için bir şiir kaleme aldığını söyledi.



27 Mayıs, 1980 askeri darbe ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yer verdiğini anlatan Kurtuvan 5 dörtlükten oluşan "Evet'e Davet" şiiriyle vatandaşlara referandumda "evet"e destek vermelerini istedi.



Kurtvuran, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumun bir istiklal ve istikrar süreci olduğunu dile getirerek, "Ben bu referandum sürecini bir istiklal ve istikrar süreci olarak görüyorum. Baktık ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sokağa indi, sanatçısından sporcusuna, işçisinden esnafına herkes elini taşın altına koydu bende bir mali müşavir olarak rakamlarla uğraşan birisi olarak sözlerle uğraşayım bir nebzede olsa bu alanda katkıda bulunmak, bu işin önemi ve ciddiyetini anlatmak için bu şiiri kaleme aldım." ifadelerini kullandı.



Yapılacak olan referandumun bir 'evet hayır' yarışması olmadığını vurgulayan Kurtvuran, şunları kaydetti:



"Bu bir referandumdur. Bu bir 'evet hayır' yarışması değildir. Burada uyanık olmamız lazım. O yüzden ben aklıselim sağduyulu Türk milletine acizane sesleniyorum. Oyumuzu atarken çok dikkat edelim. Bu bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığına bağlamaya çalışanlara anlam veremiyorum. Bu bir ülkenin anayasasının oylamasıdır, bir milletin, ülkenin geleceğinin oylamasıdır."



Kurtuvan, "Evete davet" şiirinde hissettiklerini dile getirmeye çalıştığını aktararak "Ben bir sabah erken uyandım ve birden döküldü yazdım. Bu bir his meselesi, hissetme meselesi. Bu bir dert meselesi. Benim bu konuda derdim var, benim bu konuda yaram var. Ben o yüzden bu konuda derdi olan, bu konuda yarası olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım ve bu konuda dertli tüm vatandaşlara ithaf ediyorum bu şiirimi." diye konuştu.