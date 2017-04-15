Referandumda Evde Bakım Hizmeti Alan 50 Kişi Oy Kullanacak

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum da Nevşehir'de eve bakım hizmeti alan 50 hasta oy kullanacak.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasına il genelinde evde bakım hizmeti alan 410 hastaya ulaşıldı. Nevşehir'de evde bakım hizmeti aldığı öğrenilen 50 hasta Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından oy kullanmak için taşıma hizmeti alacak. - NEVŞEHİR