Referandumda 194 Hasta Ambulansla Sandığa Taşındı

Anayasa değişikliği halk oylamasında, Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, 194 hastayı ev ve hastaneden alarak, oy kullanacakları yerlere ulaştırdı.



Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Hayri Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, referandum öncesi Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nce evde sağlık hizmeti alan bin 406 hastaya tek tek ulaşıldığını ve referandum günü oy kullanmak için taleplerinin olup olmadığının sorulduğunu belirtti.



Oy kullanma talebinde bulunan 175 ile Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki sağlık tesislerinde tedavi gören 19 hastanın oy kullanacakları yerlere nakillerinin ekipler tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Sarı, şunları aktardı:



"Hastaların oy kullanacakları merkezlere nakilleri ve oy kullanmalarının ardından alındıkları mahale geri götürme işlemleri Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden görevlendirilen 7 araç ve 38 personel, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarından görevlendirilen 8 ambulans ve 18 personel ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden görevlendirilen 6 araç ve 8 personel aracılığı ile başarıyla tamamlanmıştır."