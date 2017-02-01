Referanduma Doğru

Saadet Partisi Körfez ilçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Coşkun, yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği konusunda sağduyunun sesine kulak verilerek, yapılacak değişikliklerle tarihi bir fırsata dönüştürülebileceğini söyledi.



Toplumun her kesiminin 1982 Anayasasından şikayetçi olduğunu ifade eden Coşkun, açıklamasında şunları kaydetti:



"Yeni anayasa ile ilgili meclis komisyonu çalışmasını yaptı. Ancak, henüz onaylanmadan elimizdeki bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Saadet Partisi'nin beklentisi, darbe ürünü olan 1982 anayasasının getirdiği seçim barajının kaldırılması, AB uyum yasası ile kalkan idamın geri getirilmesidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve meclisin itibarının muhafaza edilmesi, meclis feshi yasasının değiştirilmesi, milletvekili sayısının 600'e çıkartılmayıp, daha da azaltılması yine bizim beklentimizdir."



Coşkun, referandum nedeniyle toplumun kamplaşmamasının, her zaman ki birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.