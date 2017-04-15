Referanduma Bir Gün Kala AK Parti Beyoğlu Teşkilatından Beyoğlu Mitingi
Referanduma bir gün kala Ak Parti Beyoğlu teşkilatından Beyoğlu Mitingi Başkan Demircan, "Çocuklarımızın geleceğine umutla bakalım diye bir planlama yapıyoruz" Başkan Demircan, ""Emekleriniz inşallah yarın kendini hissettirecek"İSTANBUL - İSTANBUL 16 Nisan referandumuna bir gün kala AK...
Referanduma bir gün kala Ak Parti Beyoğlu teşkilatından Beyoğlu Mitingi
Başkan Demircan, "Çocuklarımızın geleceğine umutla bakalım diye bir planlama yapıyoruz"
Başkan Demircan, ""Emekleriniz inşallah yarın kendini hissettirecek"
İSTANBUL - İSTANBUL 16 Nisan referandum una bir gün kala AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı teşkilat mensuplarıyla buluştu. Kasımpaşa İskele Meydanı'nda gerçekleşen Beyoğlu Mitinginde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan "Emekleriniz inşallah yarın kendini hissettirecek" ifadelerini kullandı.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığının 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında düzenlediği Beyoğlu Mitingi Kasımpaşa İskele Meydanında gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Ali Haydar Yıldız, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş'un katılımıyla düzenlenen mitingde Beyoğlu İlçe Teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelindi.
"Büyük Türkiye ideali sizlerin ve bizlerin emekleri üzerine inşa olacak"
Mitingin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ak Parti Beyoğlu ilçe Başkanı Av.Harun Muş, "Bugün dokuz haftadır AK Parti Beyoğlu Teşkilatı, Belediye Başkanımızla, belediye teşkilatımızla, ilçe teşkilatımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, başbakanımızla ve cumhurbaşkanımızla gece gündüz demeden yollara düştük. Evimizden, çocuğumuzdan, eşimizden, işimizden, kendimizden fedakarlık yapıp güçlü Türkiye için emek verdik, zaman verdik, çaba harcadık. İnşallah büyük Türkiye ideali sizlerin ve bizlerin emekleri üzerine inşa olacak" İfadelerini kullandı.
"Çocuklarımızın geleceğine umutla bakalım diye bir planlama yapıyoruz"
Biz geleceğe güvenle ve iyilikle bakmak istiyoruz diyerek sözlerine başlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Liderimiz gibiyiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan işte böyle bir insan. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak, bir baba olarak, bir baba gibi bu memlekete emek vermiş bir insan olarak bu memleketin geleceğinden endişe duyduğu bazı hususlar. Herkes ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak diyor. Değil mi? İşte geleceğimizde siyasi kavgalar olmasın. İnsanlar siyaseten birbirlerini yemesinler. Sorunsuz seçim sistemleri olsun ve memleket işi konuşsun, aşı konuşsun, refahı konuşsun. Geleceğe umutla bakalım. Çocuklarımızın geleceğine umutla bakalım diye bir planlama yapıyoruz" İfadelerini kullandı.
"Emekleriniz inşallah yarın kendini hissettirecek"
Teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Demircan,"Geçen iki ay içerisinde memleket için, partimizin için değil, milletvekillerimiz için değil kim için ? Doğrudan memleket için. Bu hizmeti millet için yaptık. Emekleriniz inşallah yarın kendini hissettirecek. Sağ olun var olun. Allah razı olsun. İnşallah kazanan Türkiye olacak ve evetle birlikte güzelliklere hep birlikte yürümüş olacağız" dedi.