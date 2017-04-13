Referanduma 3 Gün Kala Çarpıcı Anket! 'Evet' Farkı Açıyor

Referanduma 3 gün kala son anketler de gelmeye devam ediyor. Son olarak MAK Danışmanlık'ın anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

ERKEKLER KADINLARA GÖRE DAHA FAZLA 'EVET' DİYOR

5 ve 10 Mart arası 30 büyükşehir ve 20 ilde gerçekleştirilen araştırmada 'Evet' deme oranının kadınlarda daha fazla olduğu dikkat çekiyor. Erkek seçmenlerde de yine 'Evet' oranı yüksek.



HDP BARAJ ALTINDA

Vatandaşların 'Yarın genel seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusuna verdikleri cevap da ilginç. Genel seçim gerçekleştiğinde kararsızların da dağıtıldığı haliyle AK Parti yüzde 51'lik oranı yakalıyor. HDP ise baraj altında kalıyor.



'EVET' YÜZDE 56.5, HAYIR YÜZDE 43.5

MAK Danışmanlık'a göre referanduma 3 gün kala 'Evet' de farkı açmaya başladı. Yapılan anket sonucuna göre 'Evet' oyları kararsızların dağılımıyla yüzde 56.5, 'hayır' oyları ise yüzde 43.5 olarak belirlendi.





