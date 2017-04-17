Referandum Zafer ve Hezimet Diye Yorumlanmamalı"

Başbakan Binali Yıldırım, halk oylamasında milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini belirterek, "Referandum zafer ve hezimet diye anlatılmamalı, yorumlanmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara seslendi. Halk oymasında milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini belirten Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halkımız tarafından kabul edilmiştir. Anayasa değişikliğine ve yeni hükümet sistemine 'evet' diyen milletimizin kararı başımızın tacıdır. Değişime 'evet' diyen milli iradeyi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bütün milletimizi coşkuyla alkışlıyorum. Halkımızın sözünün üzerinde hiçbir söz yoktur. Biz, halkın ve milletin emanetini taşıyoruz. Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız. Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güvenini kazanmış siyasi irade olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven için, verilen onay için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir" ifadelerini kullandı.



"MİLLETİMİZ ÖNÜMÜZE YENİ BİR YOL HARİTASI KOYDU"



Yıldırım, "Milletimiz önümüze Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasında milletin verdiği mesaj açıktır, nettir. Bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Millet demokrasiye bir kez daha devam demiş, doğu ve güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle 'terörle mücadeleye kararlılıkla devam' mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermişlerdir. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanlar mahcup olmuştur. Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahcup çıkarmıştır" şeklinde konuştu.



"HAYIR DİYEN DE EVET DİYEN DE VATANDAŞIMIZDIR"



"Referandum zafer ve hezimet diye anlatılmamalı, yorumlanmamalı" diyen Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:



"Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur. 'Hayır' diyen de, 'evet' diyen de vatandaşlarımızdır. Hepsinin kararı da makbulümüzdür. Demokrasi çoğulculuktur, bu referandum çokluğu demokrasimize geç katmıştır. Bu sonuç, son derece sükunet içinde, olgun bir atmosfer içinde gerçekleşmiştir. Herkese, emeği geçen güvenlik güçlerimiz, sandık görevlilerimiz, yurdun her köşesinde halk oylamasının huzur ve barış içinde geçmesini sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Siyasi partilerimize, kanaat önderlerimize, siyasete katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir vatandaşlarımızın gönlünün kırılmasına asla rızamız olmaz. Bu netice ülkemiz için hayırı uğurlu olsun diyorum."



(Enise Vural /İHA)