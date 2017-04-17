Referandum Yeni Tartışmalarla Bitti





Haftalar süren propaganda döneminin ardından oylar kullanıldı, değişiklik teklifi yüzde 51'in üzerinde bir oranla kabul edildi ancak ülkede referandum tartışmaları kolay sona erecek gibi görünmüyor.



"Hayır" cephesi OHAL döneminde yapılan çalışmaların adil bir seçim ortamı sunmadığında ısrarcı. Oylama günü YSK tarafından yapılan "üzerinde kurul mührü olmayan pusulaların da geçerli sayılacağı" yönündeki açıklama adil sayıma dönük güvensizliği daha da arttırmış görünüyor:



"Hepsinin yüzünden zaten belli onlar da kaybettiklerini biliyorlar. Anadolu Ajansı 2 saatte seçim bitirdi fakat 4 saattir yüzde 0.1'i sayamıyor. Nasıldır! Bilinmez."



"Evet" cephesinde ise tercihlerin, teklifin içeriğinden çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük güvenle şekillendiği dikkat çekiyor:



"İyi şeyler olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kötü bir insan değil. Sevmeyebilirsin ama ileriye dönük yaptığı çok şey var. İleriye dönük düşünüyor. Atatürk'ten sonra gelen başka da cumhurbaşkanı yok büyük ihtimalle. Allah başımızdan eksik etmesin."



Referandumu ve öncesiyle, sonrasıyla ülkedeki atmosferi euronews ekranlarında Senada Sokollu aktardı:



"İstanbul'da soru işaretleri tam olarak giderilebilmiş değil. Resmi açıklama evet oylarının daha çok olduğu yönünde yapıldı ancak ana muhalefet iktidarın sonuçları tahrif ettiği iddiasında."



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Tags: Türk siyaseti yeni Recep Tayyip Erdoğan Siyaset bitti Türkiye Referandum tartışmalarla Gepost: 17 april 2017