Referandum Türkiye'nin Kredi Notunu Nasıl Etkileyecek?

Japonya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu JCR Ratings, anayasa referandumu ardından Türkiye kredi notu görünümünü değerlendirdi.



Rapordan şu ifadeler öne çıktı:









Türkiye'nin ülke notunu sınırlayan faktörlerden birinin artan siyasi ve sosyal belirsizlik olduğunu değerlendirmekteyiz. Cumhurbaşkanlığının gücünün artması ve hızlı bir karar alma sistemi siyasi riski hafifletmeye katkıda bulunacaktır. Buna karşılık sosyal istikrarsızlık bir süre daha sürebilir. Bu nedenle JCR anayasa değişikliğinin şu anda kredi notuna etkisinin sınırlı olduğunu değerlendirmektedir. Hükümetin makroekonomik dengesizliklere yönelik etkin bir politika seti açıklayıp açıklamayacağını yakından izleyeceğiz.











JCR Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BBB- yatırım yapılabilir seviyesinde durağan görünümle değerlendiriyor.



Not, Fitch, Standard&Poor's ve Moody's'te ise yatırım yapılabilir seviyeyi sağlamıyor.