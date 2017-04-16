Referandum sonucunu davul zurna ile kutladılar



BURSA - Bursa'da sandıkların yüzde 99'unun açılmasının ardından vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanına akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin oylamak için sabahın erken saatlerinde sandık başına akın eden Bursa'daki vatandaşlar akşam saatlerinde kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklamasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kutlamalara başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlama törenlerinde ellerinde Türk Bayraklarıyla davul, zurna ve meşalelerle kutladılar. Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan kalabalığın zaman geçtikçe arttığı gözlendi.