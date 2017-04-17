Referandum Sonucu Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun"
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, referandum ile ilgili açıklamada bulundu.
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, referandum ile ilgili açıklamada bulundu.
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar referandum sonucu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kibar yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 16 Nisan referandum unda verdiği kararı ülke için iyiliklere vesile olmasını diledi.
Kibar şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İş dünyasının temsilcileri olarak, Türkiye'nin gücünü arttıracak çalışmaların devamlılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarını belirten Kibar, "Tüm grup şirketlerimizle ülkemizin büyümesine, yüksek teknolojili üretim kabiliyetlerini geliştirmeye, istihdamı arttırmaya katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Kibar Grubu bugüne kadar her zaman, ülkesinde öncü ve örnek kuruluşlar arasında yerini almıştır. Hedefimiz, amaçlarımız doğrultusunda azimli ve istikrarlı bir şekilde ilerlerken bu pozisyonumuzu ülkemiz yararına en iyi şekilde kullanmaktır. Bu yolculukta müşterilerimize, çalışanlarımıza, sektörlerimize, toplumumuza ve çevreye önümüzdeki dönemde de katma değer sağlamayı sürdüreceğiz". - İSTANBUL
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