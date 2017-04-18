Referandum Sonucu Türkiye'de Reformlar İçin Alan Oluşturabilir"

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki referandum sonucunun ekonomik reformlar için alan oluşturabileceğini açıkladı.



Kredi derecelendirme kuruşundan yapılan açıklamada, "Referandum, ülke kredisi için pozitif olacak ekonomik reformlarda canlanmaya olanak sağlayabilir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in referandum sonucunun politik belirsizliği kaldırarak hükümete mayıs ayından itibaren özellikle vergi sistemi ve yatırım ortamına dair ekonomik reformları hızlandırma imkanı sağladığını belirttiği vurgulandı.



Açıklamada, "Türkiye'deki anayasa referandumu ülkenin kredi profili açısından negatif olan politik bir değişimin parçası. Fakat referandum kredi için pozitif olacak ekonomik reformların canlanmaya olanak sağlayabilir. Hükümet büyümeyi artırabilmek için mali politikayı gevşetebilir. Türkiye'de mali ihtiyatın korunmasına olan siyasi bağlılık güçlü. Örneğin bütçe açığının hedefler içerisinde tutulması için geçen sene gelir artırıcı tedbirler yürürlüğe sokuldu. Türkiye'nin mali boşluk payı mevcut. Ülkenin kamu borcunun gelirlerine oranı "BB" kategorisinin ortalamasının altında." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Türkiye'nin önünde yakın vadede bir seçim tarihinin olmadığı belirtilerek, "Referandum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir devam eden başkanlık yetkilerinin artırılması yönündeki hedefini gerçekleştirmesiyle uzayan politik döngünün tamamlanmasını sağlayabilir. 2019 yılının sonlarına kadar yeni bir cumhurbaşkanlığı ya da parlamento seçimi gerekliliği yok. Bu zaman dilimi, ekonominin yeniden AK Parti'nin politika gündemine dönmesine olanak sağlamalı." ifadelerine yer verildi.



Türkiye'de politik ve güvenlik ortamındaki gelişmelerin 2016 yılındaki ekonomik performansı olumsuz etkilediğine vurgu yapılan açıklamada "AK Parti, ekonomik reform programı geliştirdi. Fakat akışkan politik zemin, yapısal zayıflıklar, yüksek dış borç, dış finansman ihtiyacı ve büyümedeki zayıf mahiyet nedeniyle bunun son yıllarda çok küçük bir kısmı uygulandı." değerlendirmesine yer verildi.



Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesinde önümüzdeki dönemde istikrarlı ve sağlam büyümenin desteklenmesindeki başarının önemli yer tutacağı bildirildi.



Açıklamada, "Yapısal eksikliklerin giderilmesine ve dış hassasiyetlerin azaltılmasına yönelik reformların uygulanması reytingler için pozitif unsur oluşturur. Kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının bozulması, kamu finansmanı ve dış finansmanın zayıflaması ya da dış finansman hassasiyetlerinin artması reyting için negatif unsur oluşturur." yorumunda bulunuldu.



Açıklamada ayrıca Türkiye'nin kredi notu ve not görümünün 21 Temmuz tarihinde değerlendirilmesinin planlandığına vurgu yapıldı.