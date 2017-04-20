Referandum Sonucu Tartışmaları ABD'nin de Gündeminde

AGİT Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti'nin, ön raporunda Türkiye'nin devlet olarak "eşitsizlik ve tarafsızlık" taahhütlerine uymadığını açıklaması Washington'da da yankı uyandırdı. Türkiye üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar bu konuya ilişkin görüşlerini Amerika'nın Sesi ile paylaştı