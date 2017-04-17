Referandum Sonucu Kosova'da Coşkuyla Kutlandı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması, Kosova'da coşkuyla kutlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kosova'da coşkulu kutlama yapıldı. ülkenin Prizren şehri ile tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da meydanlarda toplanan vatandaşlar halay çekerek, araçlarıyla tur attı. Vatandaşlar Türkiye, Kosova ve Arnavutluk bayrakları ile üzerinde "Evet" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı. Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, "Burada demokrasi kazanmıştır. Balkanlar kazanmıştır, insanlık kazanmıştır, Kosova kazanmıştır ve Cumhurbaşkanımız kazanmıştır" dedi.



Arif Bütüç'ün konuşması ardından Mamuşalılar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attılar. Şehir parkında toplanan Mamuşalılar halay çekerek, halk oylamasında çıkan evet sonucunu hava fişek gösterisiyle kutladı. - PRİZREN