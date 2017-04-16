Referandum Sonuçlarının Ardından AB'den İlk Açıklama Geldi

Referandum sandıklarının açılmasının ardından Avrupa Birliği'nden ilk açıklama geldi. AP Türkiye raportörü Kati Piri, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"ENDİŞEYLE BEKLENİYOR"

Kati Piri paylaşımında, "Hem 'Evet' hem de 'Hayır' cephesi zaferini ilan etti. AGİT'in uluslararası seçim gözlem raporu endişeyle bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İşte Kati Piri'nin tweeti: