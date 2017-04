Referandum Sonuçlarına Alman Basının Bakışı

Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu. Gelişmeleri an be an okuyucularına duyuran gazete ve dergilerin sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri şöyle:



Spiegel Online: Bölünmüş toplum



"Türk seçmenler eski güçlü Osmanlı hayaliyle güçlü bir cumhurbaşkanından yana karar verdi. Ancak çok az bir farkla, halkın yarısı tam tersini istiyor. Türkiye'deki tartışmalı başkanlık sistemine ilişkin referandum sonuçları ülkenin ne kadar bölündüğünü gösteriyor. Her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini haklı ve tüm endişelere rağmen hedefe ulaşmış görüyor. O kendisini galip görürken, muhalefet partileri CHP ve HDP sonuçlara itiraz ediyor ve oyların yeniden sayılmasını istiyor. Ancak bu Erdoğan'ı ilgilendirmiyor."



Tagesschau.de: Erdoğan'a az farkla "evet"



"Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum dan sonra erkenden zaferini ilan etmişti. Ama anayasa değişikliği için gerekli çoğunluk az farkla gerçekleşti. Muhalefet itiraz edeceğini açıkladı. İstanbul ve Ankara protestolar vardı."



Bild Online: Az farkla Erdoğan zaferi mi, yoksa seçim hilesi mi?



"Erdoğan oylama yaptırdı ve kendi galibiyetini kutlattı. ve açıkça, yapacağı ilk işlerden birinin idam cezası olacağını duyurdu. Görünüre göre, Türk seçmenlerin yüzde 51,3'ü, Erdoğan'a geniş yetkiler veren anayasa değişikliğine onay verdi. Ancak seçim zaferine dair sonuçlar, muhalefetin de temsil edildiği seçim kurulu tarafından değil, devletin kurumu Anadolu Ajansı tarafından dağıtıldı."



n-tv.de: Tarihi karar- Erdoğan anayasa değişikliğini kazandı



"Türkiye görünüşe göre gelecekte başkan tarafından yönetilecek. Seçim komisyonu referandum un kazananının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleyenler olduğunu açıkladı. Buna karşılık muhalefet usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, sonuçlara itiraz edeceğini duyurdu."



Welt Online: Erdoğan'ın bu zaferi bir yenilgi



"Muhalefet oyların yeniden sayılmasını talep ediyor, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini ilan etti. Aynı şekilde seçim komisyonu da. Bu ilk bakışta, Erdoğan'ın kendisi için bir evet…ancak iyi bakıldığında bu zafer bir yenilgidir. Erdoğan neredeyse bir yıldır halkı 'evet'e itti, uyardı, tehdit etti, yüzbinlerce kamu görevlisini işten attı, yüzü aşkın gazeteciyi hapse attı, muhalif basını susturdu… Hayırcıların konuşmasına neredeyse engel oldu…Kürt bölgelerini boşalttırdı, muhalefet grubunu hapse attırdı…. Sonuç: çok az bir fark…" - Dortmund