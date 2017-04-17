Referandum sonuçları KKTC'de kutlandı



Ali Ruhluel, Lefkoşa 17 Nisan (DHA) - Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Evet çıkması, KKTC'de de kutlandı. Vatandaşlar araçları ile konvoylar düzenleyerek referandum sonucunu kutladı.