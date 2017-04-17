Referandum Sonuçları KKTC'de Kutlandı

Referandum sonuçları KKTC'de kutlandıAli Ruhluel, Lefkoşa 17 Nisan (DHA) - Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Evet çıkması, KKTC'de de kutlandı.

Referandum Sonuçları KKTC'de Kutlandı

Referandum sonuçları KKTC'de kutlandı

Ali Ruhluel, Lefkoşa 17 Nisan (DHA) - Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Evet çıkması, KKTC'de de kutlandı. Vatandaşlar araçları ile konvoylar düzenleyerek referandum sonucunu kutladı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Referandum, 17 Nisan, Türkiye, Lefkoşa, Kıbrıs, Vatan, Kktc, Dha, Halk oylaması