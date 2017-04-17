Referandum Sonuçları Kıbrıs Basınında

– Türkiye'deki referandum sonuçları, KKTC ve Rum kesimi basınında geniş yer buldu.



KKTC BASIN



KKTC'de yayın yapan Hakikat gazetesi Manşetinde Yeni Türkiye Başlığını kullanarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "16 Nisan Türkiye'nin Zaferidir" konuşmasına yer verdi.



Demokrat Bakış Gazetesi ise, haberi, "Türkiye Evet dedi" manşetini kullandı.



Kıbrıs Postası ise Tam sayfa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanırken "Burun Farkıyla Yeni Türkiye" manşeti ile habere yer verdi.



Kıbrıs Gazetesi "Türkiye'de Yeni Dönem" başlığı ile Türkiye'de başkanlık sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği dün referandum da onay aldı. Gazete fotoğraflı verdiği haberinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ile birlikte olduğu ve seçim sonrası kutlamalara yer verdi.



Diğer bir gazete Yenidüzen ise"İki Farklı Türkiye" manşetini kulandı. Gazete, Türkiye'nin Anayasa Referandumu'na Yüksek seçim Kurulu'nun "Mühürsüz Oy Pusulaları ve Mühürsüz Zarflar da geçerli sayılacak" karara damga vurdu itirazlar bitmedi.



Havadis Gazetesi ise"Kıl Payı Evet" ile verdiği haberde, Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini getiren 18 maddelik yeni anayasa değişikliğine az farkla evet dedi.



RUM BASINI



Güney Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan gazetelerde Türkiye'deki Anayasa değişikliğine ilişkin gerçekleşen halk oylamasında geniş yer verdi.



Fileleftheros gazetesi haberi,"Hastalıklı Demokrasi Despotizm" manşetiyle habere yer verdi.



Diğer bir gazete Simerini ise haberi"Sultan ve Harem ağaları" manşetini kullanarak habere geniş yer verdi. - Ruhluel