Referandum Sonrası Yeni Anket! Yarın Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz yönetiminde yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında, referandum sonrasında seçmenlerin siyasi görüşlerindeki değişimler masaya yatırıldı.

"REFERANDUMDA KİM NE KADAR FİRE VERDİ?"

Geçtiğimiz hafta yapılan referandumda AK Parti ve MHP'nin en verdiği teklif, BBP'nin desteğiyle yüzde 51,4 evet oyuyla kabul edilmiş, üç partinin 1 Kasım'da aldığı oyların toplamından küçük olan bu oran "Kim ne kadar fire verdi?" tartışmasına neden olmuştu.

AK PARTİ VE HDP GÜÇLENEREK ÇIKTI

İstanbul-Ekonomi Araştırma (İEA) şirketinin referandum sonrası yaptığı ankete göre, referandumda hangi parti seçmeninde fire yaşamış olursa olsun, bu süreçte en kârlı çıkan partiler AK Parti ve HDP oldu.

1 KASIM'DA NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti yüzde 49,5, CHP yüzde 25,3, MHP yüzde 11,9, HDP ise yüzde 10,8 oy almıştı.

"YARIN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

İEA'nın yaptığı "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketine göre yakın tarihte bir erken seçim olması halinde oy dağılımı şu şekilde olacak:

AK Parti: Yüzde 48,3

CHP: Yüzde 23,2

HDP: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 5,0

CHP VE MHP KAN KAYBETTİ

Kararsızların dağıtılmadığı bu ankete göre, olası bir erken seçimde MHP baraj altında kalabilir. CHP'nin ise referandum sürecinde büyük kan kaybettiği görülüyor.

Referandumda 'evet'e büyük destek veren Kürt seçmenlerden daha önce HDP'ye oy vermiş olanların ise, ankete göre parti bazlı bir seçim olduğunda tercihini yine HDP'den yana kullanacağı öngörülüyor.

AK PARTİ SON İKİ HAFTADA OYLARINI ARTIRDI

Aynı şirketin referandumdan önce, 30 Mart'ta yaptığı "bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorulu ankette ise AK Parti'nin oyu yüzde 45,0, CHP'nin oyu 23,9, HDP'nin oyu yüzde 8,0, MHP'nin oyu ise 6,8 çıkmıştı. Yani yine bu ankete göre AK Parti'nin, referandum sürecinin son iki haftasında oylarını büyük oranda artırdığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com