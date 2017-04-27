Referandum Sonrası Türkiye ve AB Çıkmazı Devam Ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da çalışmalarını sürdüren düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Merkezi (CEFTUS) 16 Nisan'da anayasa değişiklikleri üzerine yapılan referendumun ardından yaptığı bir dizi etkinliğe Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin değerlendirildiği bir program düzenlenleyerek devam ediyor.



CEFTUS geçtiğimiz gün, Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yapan Öpen Europe düşünce kuruluşunun Brüksel Ofis Müdürü Pieter Cleppe ile özel bir toplantı düzenledi. Kuruluşun Waterloo'daki ofisinde gerçekleşen toplantıda akademisyen, bürokratlar, gazeteciler ve konuyla ilgilenen kişiler katıldılar.



Pieter Cleppe toplantıda Türkiye ve AB ilişkilerini değerlendirirken Türkiye için stratejik ortaklıktan ziyade Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne (EFTA) üye olmasının daha mantıklı olacağını savundu.



Norveç ve İsviçre gibi AB'ye üye olmayıp ama AB ile serbest ticaret yapabildikileri bu üyelikle Türkiye'nin AB yolunda tutulabileceğini söyleyen Cleppe, yoksa Türkiye ve AB ilişkilerinin daha kötüleşeceğini dile getirdi. Mülteci krizi, güvenlik meselesi ve Türkiye'de sıkça konuşulan ölüm cezası gibi konuların da ele alındığı toplantıda Cleppe AB'nin duruşu ve ilişkilerin nasıl düzeltilebileceği konusunda analizlerini sundu. - Yağcı