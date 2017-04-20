Referandum Sonrası Politik Gelişmelerle Dolar 3.66 Lirada

– Referandum sonrası "iptal" tartışmaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) karşı çıktığı "idam" ile ilgili gelişmelere bağlı olarak dolar 3.65 liranın üzerindeki düzeyini koruyor.



Dolar yeni güne de, dünkü kapanış saatlerindeki 3.66 - 3.67 lira aralığında başlarken, euro da dün akşamki 3.92 - 3.93 lira aralığından, 3.93 - 3.94 lira aralığına yükseldi.



Referandumda anayasa değişikliğinin yüzde 51'in biraz üzerinde çıkan "evet" oyları ile kabul edilmesi erken seçim riskinin oldukça azalmasına neden olurken; analistlere göre piyasalar için önümüzdeki dönemde ana gündem konuları siyasi gelişmeler, AB ile ilişkiler, idam referandumu, yapısal reformlar ve jeopolitik riskler olacak.



Moody's: Az farklı "evet" "kredibilite" üzerinde baskı oluşturdu



Kredi derecelendirme şirketi Moody's'in "Türkiye: Referandumda az farkla 'evet' çıkması, kredibilite üzerinde baskı oluşturan politik belirsizliği uzatıyor" başlıklı araştırma notunda, "Referandumda anayasa değişikliğine çok az bir farkla destek çıkması, Türk toplumundaki kutuplaşmanın süreceğini gösteriyor" uyarısı yapıldı.



Moody's'in dün açıkladığı Araştırma notunda, bu gelişmenin de hükümetin odağının "hem iç politika hem de jeopolitik risklere" yoğunlaşmasına neden olacağına dikkat çekildi.



"Türkiye'nin ekonomik büyümesinin düşük kalmasına yol açacak"



Olağanüstü hal uygulamalarına bağlı "gergin siyasi atmosfer"in de "iş dünyası ve tüketici güvenine" olumsuz yansımasını sürdürmesinin beklendiği de vurgulanan Moody's araştırma notunda, bu durumun da Türkiye'nin ekonomik büyümesinin düşük kalmasına yol açacağı belirtildi.



Moody's araştırma notuna göre, Türkiye'deki kutuplaşmanın yanında, bölgedeki jepolotik riskler, politikadaki bilirsizlikler ve tüm bunların yanında Türkiye'nin dış finansmana olan ihtiyacının da giderek artması, ülkenin kredibilitesini baskı altında tutmaya devam edecek. - İstanbul