Referandum Sonrası İlk Seçim Anketi Açıklandı: HDP Baraj Altında

16 Nisan referandumdan sonra ilk seçim anketini Genar Başkanı İhsan Aktaş'tan geldi. Aktaş, bugün seçim yapılsa partilerin aalacağı tahmin edilen oy oranlarını açıkladı.

BUGÜN SEÇİM OLSA...

A Haber'de yayınlanan "Söz Teması" programına konuk olan Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, "Halk oylaması ile siyasi sonuçları birbirinden ayırt etmek lazım. Bugün seçim olsa AK Parti %50-51 bandında, CHP yine %25'lerde. MHP %10-11, HDP de %8-9 bandında." tespitinde bulundu.

"MHP GÜÇLENDİKTEN SONRA..."

Aktaş, "Aslında bu referandumda verilen oylar seçim sonuçlarını değiştirmiyor ki en azından AK Parti'den yüzde 5 civarında bir "Hayır" oyu verildiğini gördük. Seçim sonrası araştırmalarda bu daha iyi ortaya çıkar. Sadece biraz şu nedenle cesaretlenmiş olabilirler, MHP'nin muhalefet eden kanadı biraz gözünü karartmış bir şekilde genel merkez hilafına bir tutum sergiliyor. Muhtemelen Devlet Bahçeli ve MHP Genel Merkezinin beklediği bu grubun gidip Emine Ülker Tarhan gibi bir parti kurmasına yöneliktir. MHP pozisyonunu güçlendirdikten sonra muhtemelen cephe diye bir şey kalmayacak. Referanduma verilen oylar siyasi partilerin oylarını değiştirmiyor. HDP oyunu yüzde 15'e çıkarmadı CHP'de oyunu yüzde 30'a çıkarmadı." dedi.