Referandum Sonrası Gerileyen Dövizin Yönü Yeniden Yukarı (2)

Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin etkisiyle 3.63 liraya gerileyen dolar ve 3.86 liraya gerileyen euronun yönü, sonuçlara ilişkin tartışmaların etkisiyle yeniden yukarıya döndü.



Referandumdan yüzde 51.4 evet çıkmasıyla, "yeni bir seçim olasılığının gündemden düştüğü" algısıyla, geçen haftayı 3.70 lira dolayında kapatan dolar yeni haftaya 3.63 - 3.64 lira ve geçen hafta son gününde 3.90 lira dolayında işlem gören euro da 3.86 - 3.87 lira aralığında başladı. Ancak, kısa sürede dolar keskin bir toparlmanma ile 3.68 lirayı, euro da 3.90 lirayı terst etti.



Piyasalarda gözler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/ Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (AGİT/ DKİHB) tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti'nin (SSGH) bugün yapacağı açıklamaya çevrildi.



Piyasa analistlerine göre, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB'den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemcinin bugün 15.00'de yapacağı açıklama izlenecek. Analistlere göre, referandum sürecinde ilişkilerin gerildiği Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek açıklamaların da piyasalarda etkili olabilecek.



Bundan sonra ne olacak



İş Yatırım'ın piyasa raporunda, referandum öncesi son işlem gününde, "erken seçim sarmalı riskini azaltan evet oylarının öne geçmesinin" Türkiye piyasalarına "olumlu yansıdığı" belirtilerek, "Anketlere göre zayıf gelse de resmi olmayan referandum sonuçları 'evet' cephesinin zaferiyle sonuçlandı. Toplam oyların yüzde 99'unun sayıldığı referandum sonuçlarına göre yüzde 51 civarında halk desteği ile Anayasa değişiklikleri kabul edildi. Alınan sonuçlar Kasım seçimlerinde Ak Parti - MHP blokunun aldığı yüzde 61 civarında oya göre daha zayıf bir halk desteği gösteriyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Referandum sonucuna piyasaların olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Evet sonucu daha önce kısmen satın alındığı için piyasaların tepkisi sınırlı olacak. Ancak küresel risk iştahının bozulmaya başladığı bir ortamda Türkiye dünyadan olumlu ayrışmaya devam edecek. Orta vadede referandum sonuçlarının etkisi sınırlı olacak. Türkiye 2014 yılından beri zaten fiilen başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Referandum sonuçları kısa vadede bu fiili durumu değiştirmeyecek. Orta vadede piyasalardaki olumlu tepkinin devam edip etmeyeceği küresel risk iştahının seyri kadar hükümet kanadında izlenecek politikalara bağlı olarak belirlenecek. Yükselişin devamı için küresel yatırımcının 'Türkiye'nin 2014 yılından beri içinde olduğu erken seçim sarmalından çıkacağına ve önceliği ekonomik reformları uygulamaya vereceğine' inanması gerekiyor. Referandum sonuçlarının açıklanması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2019 Kasım ayına kadar daha yapılacak çok iş var söylemi' referandum sonrasında önceliğin politikadan ekonomiye geçeceği ve daha yapıcı politikaların izleneceği konusunda bizi umutlandırıyor. Ancak geldiğimiz noktada piyasalar söze değil eyleme bakacaklardır." - İstanbul