Referandum Sonrası Dövizdeki İlk Hareketlenmeler

Dün gerçekleşen anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının ardından kararın 'evet' çıkması ile ilk değişiklik dolarda gözlendi.



Henüz resmi olmayan sonuçların 'evet' çıkmasıyla birlikte uluslararası piyasada yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar/TL 3,6250'yi gördü.



Cuma günü yurt içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyreden Dolar/TL, hafta kapanışına yakın uluslararası piyasada 3,7376'ya kadar çıkmıştı.



Analistler, halk oylamasının tamamlanmasının ardından, hükümetin reformlara ve ekonomiye daha fazla odaklanacağı beklentisinin, yatırımcıların TL varlıklarla daha çok ilgileneceği yönünde etkileyeceğini düşünüyor. Bu yönde tahminlerini geliştiren analistler, dolar/TL'de teknik açıdan 3,60 ve 3,55 desteklerinin gündeme gelebileceğini öngörüyor.



Goldman Sachs, dolarda 4 seviyesi bekliyor





Goldman Sachs Finans Kuruluşu ise Dolar/TL'nin siyasi belirsizlikler karşısında 1 yılda 4 seviyesini görebileceği tahmininde bulundu. Goldman, raporunda, Türkiye'de siyasi belirsizliğin yüksek kalacağını kaydetti.



Analist Clemens Grafe, 'evet' kararı karşısında piyasaların şaşırmadığını vurgularken, piyasanın halihazırda 'evet' sonucunu fiyatladığını ve Türk Lirası'nın referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasına bir tepki olarak güçlenebileceğini kaydetti. Grafe, daha sonra bu etkinin muhtemelen zayıflayacağını da kaydederek, "Türk Lirası'nın 12 aylık dönemde dolar karşısında 4 seviyesine zayıflayabileceğine ilişkin tahminimizi koruyoruz" şeklinde görüş bildirdi.