Referandum Sonrası Belçika Sokaklarında Kutlama

Türkiye'de yapılan referandum sonrasında, ellerinde Türk bayrakları ile Belçika'da yaşayan vatandaşlar sokağa çıkarak kutlama yaptı.



Brüksel'de Türk nüfusun yoğunlukta bulunduğu Schaerbeek Belediyesi sınırları içindeki Ch D Haechet caddesindeki vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırarak kutlama yaptılar. Belçika polisi ise bölgede güvenlik önlemi aldı.



Belçika CHP Birliği binasına giden bir grup Türk vatandaşı polis tarafından alınan önlemlerle binaya yaklaştırılmadı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sokaklardaydılar.



Görüntü dökümü



Genel görüntüler.



CHP Birliği binasından görüntüler. - Belçika