Referandum Sandıkları Kuruldu

16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu için okullarda sandıklar kuruldu.



Yarın yapılacak olan Anayasa değişikliği halk oylaması için referandum sandıkları kurulmaya başlandı. Referandum sandıkları ve kullanılacak olan paravanlar sınıflarda kuruldu. Sandık Başkanlarının teslim aldıkları belgeler ile birlikte sınıflara çıkarılan paravanlar ve sandıklar yarın halk oylaması için uygun şekilde hazırlanmaya başlandı. Sınıflarda 2 paravan ve 1 seçim sandığı kurulurken oy kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve elektronik cihazlarla gelinmemesi gerektiğini belirten uyarı yazıları asıldı. Her sınıf ve sandıkta daha önceden YSK tarafından belirlenen numaralara göre oy kullanacak olan vatandaşlar için bütün hazırlıklar düşünülerek her sınıf ve katlara vatandaşlara gönderilmiş olan seçmen kağıtlarındaki numara ve katlara göre yönlendirme levhaları asıldı.



Öte yandan engelli vatandaşların da oy kullanmalarını kolaylaştırmak adına giriş kısmındaki sınıflar ayrılırken bazı okullarda engelli rampalarının konulacağı bazı okullarda ise görevlilerin yardımcı olacakları belirtildi.



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