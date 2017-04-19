Referandum Protestolarında 19 Gözaltı
İstanbul polisi, gezi olaylarına benzer olaylar başlatmaya çalışarak, vatandaşları provoke edip referandumun iptal edilmesini amaçladığı tespit edilen 19 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul polisi, gezi olaylarına benzer olaylar başlatmaya çalışarak, vatandaşları provoke edip referandumun iptal edilmesini amaçladığı tespit edilen 19 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, referandum ardından yaşanan protesto eylemlerinde grupları yönlendirerek vatandaşları provoke eden şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sabah saat 04.30'da operasyon düzenleyen ekipler, toplam 19 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların gezi olaylarına benzer olayları başlatmaya çalışarak referandumun iptal edilmesini sağlamayı amaçladıkları tespit edildi. - İSTANBUL