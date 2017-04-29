Referandum Protestoları Devam Ediyor

İstanbul'da Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy'de yüzlerce kişi 16 Nisan'daki referandumun sonucunu protesto etti.

İstanbul'da Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy'de yüzlerce kişi 16 Nisan'daki referandumun sonucunu protesto etti

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