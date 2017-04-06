Referandum Parti Meselesi Değil Memleket ve Türkiye Meselesidir"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu referandum parti meselesi değil memleket ve Türkiye meselesidir.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu referandum parti meselesi değil memleket ve Türkiye meselesidir. Gelin farklılıkları bir kenara koyalım. Tek başlı yürütme, güçlü yasama ve büyük Türkiye'nin temellerini birlikte atalım."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kırıkkale Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu'na katıldı. Bakan Bozdağ, savunma sanayisinin güçlü olunması gereken en büyük alanlardan biri olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ sempozyumun ardından Hacılar Beldesi ile Keskin, Karakeçili ve Yahşihan ilçesini ziyaret ederek referandum için destek isteyen Bakan Bozdağ, AK Parti Yahşihan İlçe başkanlığı önünde halka hitap etti. Referandumun ülke meselesi olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "FETÖ, PKK ve HDP kol kola hayır çalışması yapıyor. Kırıkkale Anadolu'nun tam ortasında olan bir ilimiz. Bugün belediye başkanlarımız il, ilçe başkanlarımızla ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Tüm ilçelerimizde coşkulu bir kalabalık var. Bu kalabalıklar 16 Nisan'da sandıklara evet olarak yansıyacaktır. Bu referandum parti meselesi değil memleket ve Türkiye meselesidir. Gelin farklılıkları bir kenara koyalım. Tek başlı yürütme, güçlü yasama ve büyük Türkiye'nin temellerini birlikte atalım" dedi.
Bakan Bozdağ'ın konuşmasının ardından Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tarafından çeşitli hediyeler taktim edildi. Bakan Bozdağ daha sonra bir düğün salonunda partililerle bir araya geldi.
(İHA)