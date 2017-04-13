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Referandum Öncesi Vanlılar İstanbul'da Buluştu
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Referandum Öncesi Vanlılar İstanbul'da Buluştu

"Büyük Van Buluşması" etkinliği referandum öncesi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Referandum Öncesi Vanlılar İstanbul'da Buluştu

"Büyük Van Buluşması" etkinliği referandum öncesi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Van Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Nisanda yapılacak olan referandum öncesi "İstanbul Büyük Van Buluşması" etkinliği Vakıf Başkanı Nizamettin Ağar ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Mehdi Eker, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Başbakan danışmanı Adnan İnanç ve eski Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Cüneyt Karabıyık, Van Vakfı Onursal Başkanı Ethem Sancak, Vanlı iş adamı Bedrettin Gökçenay, Altın Kentler Platformu Başkanı Nihat Boztepe, Van Organize Sanayi Başkanı Şemsettin Bozkurt ile çok sayıda iş adamı ve kanaat önderi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Başkanı Nizamettin Ağar, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirterek, 15 Temmuz sürecinin yaşanmasıyla birlikte her zaman olduğu gibi daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan önemli bir dönemden geçildiğini anımsattı.

Toplantının referandum öncesi bilgilendirme amaçlı yapıldığını bildiren Ağar, şunları kaydetti:

"Daha güçlü Türkiye için, daha güçlü bir Van için tüm hemşehrilerimizin el ele gönül gönüle çalışması gerekmektedir. Edirne nasıl Avrupa'ya açılan bir kapı ise Van ilimiz de Orta Asya'ya açılan İpekyolu kapısıdır. 2016 yılında Kapıköy sınır kapısının temeli atıldı. Bu yıl sonuna doğru faaliyete geçecektir. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanımız sayın Bülent Tüfenkci'ye, Bakanımız Beşir Atalay'a, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi'ye, Milletvekilimiz Burhan Kayatürk'e şükranlarımı sunuyorum."

Verilen bilgiye göre toplantı kapsamında Ethem Sancak, Fatih Çiftçi, Beşir Atalay, Mehdi Eker, Mustafa Ataş referandum sürecinde "Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Anayasa" hakkında birer konuşma yaparak referandum da tüm Vanlılardan "evet" oyu istedi.

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Adalet Ve Kalkınma Partisi, İl Başkanı Bülent TÜFENKCİ, Belediye Başkanı Çiftçi, Fatma Betül Sayan Kaya, Milletvekili Kayatürk, Milletvekili Çiftci, Türkiye Cumhuriyeti, Kayhan Türkmenoğlu, Cüneyit Karabıyık, Mehmet Mehdi Eker