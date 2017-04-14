Referandum Öncesi Son İşlem Günü

USD/TRY kurunun gerilemesi çoğunlukla USD'nin birçok para birimine karşı değer kaybetmesiyle açıklanabilir bir durum. Trump'ın "USD'nin çok güçlü olduğuna, Çin'in kur manipülatörü ilan edilmeyeceğine ve Fed'in düşük faiz politikasını beğendiğine" yönelik açıklamaları ABD tahvil faizlerinin belirgin bir şekilde geri çekilmesine neden oldu. Bu yüzden EM'ler USD'ye karşı daha güçlü bir konuma gelmişti. Şu andaki resim ise çabuk bir dönüşe işaret ediyor.

Kısa vadeli öngörü yapmaktan çok birkaç hamle sonrasını tahmin etmek daha önemli bir hal almıştır. Çünkü ortada bir referandum belirsizliği vardır. Resim çok ortadadır ve her iki durumda da kısa süreli piyasa etkisi ile uzun süreli etkinin değişkenlik göstereceğini düşünüyoruz. Seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra bir olumlu hareket görebiliriz, ancak sonrası tamamen açılacak yeni fasıllara bağlı olacak.